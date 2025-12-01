<BR \/>Seit Monaten stand der Betreiber eines Lebensmittelgeschäfts im Fokus der Behörden. Die Einsatzkräfte hatten den 38-jährigen Unternehmer albanischer Herkunft aufgrund verdächtiger Aktivitäten überwacht. Es bestand der Verdacht, dass der Laden als Tarnung für den Handel mit Kokain diente.<BR \/><BR \/>Die Ermittler hatten vor wenigen Tagen eine Durchsuchung der Geschäftsräume durchgeführt, mit Erfolg: Rund 50 Gramm Kokain sowie eine elektronische Präzisionswaage wurden entdeckt und sichergestellt. Der Mann wurde daraufhin noch vor Ort festgenommen. Laut den Schätzungen der Ermittler hätte die beschlagnahmte Menge in etwa 240 verkaufsfertige Portionen aufgeteilt werden können.<h3>\r\nInsgesamt 300 Gramm Haschisch beschlagnahmt<\/h3>Bei weiteren Durchsuchungen in Privatwohnungen entdeckten die Carabinieri erneut Drogen. In der Wohnung des ersten Verdächtigen fanden die Ordnungskräfte zwei Blöcke Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 200 Gramm sowie eine größere Menge Marihuana.<BR \/><BR \/> Beim zweiten Mann wurde ein 100-Gramm-Block Haschisch sowie eine Einzeldosis Kokain sichergestellt. Die Haschischmenge, die in den beiden Wohnungen beschlagnahmt wurde, hätte laut Carabinieri-Aussendung in rund 5.400 Dosen aufgeteilt werden können.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri betonen, dass der Einsatz ein weiterer Schritt gegen den organisierten Drogenhandel sei. Besonders überwacht würden seit Monaten die Bereiche rund um Schulen in Bozen sowie soziale Einrichtungen der Stadt. Ziel sei es, den illegalen Handel zu stoppen und die Sicherheit im Stadtgebiet zu gewährleisten.