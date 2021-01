Bozen: Schüsse auf Wohnhaus abgefeuert

Plötzlich krachte es in der Baristraße, Schüsse lösten sich aus einer Pistole, eine Fensterscheibe zersprang. Was im ersten Moment wie eine Szene aus einem Krimi klingt, hat sich am Samstagabend in der Landeshauptstadt zugetragen.Verletzte gab es bei der Schießerei glücklicherweise nicht. Die Ermittlungen der Staatspolizei – unter anderem der forensischen Abteilung – laufen auf Hochtouren. Zu klären gilt es unter anderem den Grund für den kriminellen Angriff.

deb