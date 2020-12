Bozen: Schule nimmt an Speicheltest-Pilotprojekt teil

Rund 30 Kinder aus zwei Sektionen haben daran teilgenommen. Damit ist die Bildungseinrichtung aus Bozen eine der ersten in Italien, die an diesem Projekt teilnimmt, wie der für den italienischsprachigen Bildungsbereich zuständige Landesrat Giuliano Vettorato betont: „Mit dieser Entscheidung ist die italienischsprachige Schule bei der Suche nach neuen Mitteln gegen die Ausbreitung des Coronavirus ganz vorne mit dabei.“Die Italienische Bildungsdirektion vermeldete am Dienstag einen neuen Infektionsfall aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen, und zwar in der Mittelschule „Fabio Filzi“ in Leifers. Dort wurde eine Klasse bis 28. Dezember unter Quarantäne gestellt. Auch in der Grundschule der Marcelline in Bozen befindet sich eine Klasse in Quarantäne.

lpa/stol