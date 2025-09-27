<BR \/>Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Ärzte befindet sie sich außer Lebensgefahr.<BR \/><BR \/>Zeugen berichten, dass der Fahrer nach der Kollision die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Lenker.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-an-der-kreuzung-hergang-im-fokus-und-ein-dramatisches-detail" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Kreuzung am Mazziniplatz geriet in den vergangenen Jahren wiederholt wegen schwerer Unfälle in die Kritik.<\/a><BR \/><BR \/>Daraufhin hatte die Stadtverwaltung die Ampelanlage angepasst, um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern.