Am heutigen Montag gegen 10.30 Uhr kam es in der Sassari-Straße in Bozen, nahe der Don-Bosco-Kirche, zu einem schweren Unfall. Ein Scooterfahrer erfasste zwei Fußgänger – einen Mann und eine Seniorin –, die gerade gemeinsam die Fahrbahn überquerten.<BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz rückte umgehend zum Einsatzort aus. Vor allem die ältere Frau zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste noch vor Ort von den Sanitätern stabilisiert werden, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde.<BR \/><BR \/>Die Bozner Stadtpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt derzeit den genauen Unfallhergang.