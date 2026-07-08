Der erste Einsatz ereignete sich am Montagvormittag. Die Polizei erhielt die Meldung über einen laufenden Diebstahl in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Bozen.<BR \/><BR \/>Als die Beamten vor Ort eintrafen, erklärte der Geschäftsinhaber, dass sich während der Öffnung des Geschäfts eine Person Zutritt verschafft und fünf Ringe gestohlen habe. Der Gesamtwert der entwendeten Schmuckstücke betrug rund 3.000 Euro.<BR \/><BR \/>Mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter erkennen. Einige Stunden später wurde er in der Nähe der Romstraße angetroffen.<BR \/><BR \/>Der Mann, ein 36-jähriger nigerianischer Staatsbürger mit bereits bestehenden polizeilichen Vorbelastungen, wurde zur Quästur gebracht und einer Personendurchsuchung unterzogen. Dabei wurde das gesamte Diebesgut wiedergefunden. Der Mann wurde wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nFahrrad nach Raub sichergestellt und zurückgegeben<\/h3>Am gestrigen Dienstagabend rückten Beamte der Streifenpolizei in die Pfarrhofstraße aus, nachdem eine Meldung über einen Angriff auf eine Person eingegangen war.<BR \/><BR \/>Vor Ort schilderte das Opfer den Polizisten, dass es von zwei Personen beraubt worden sei. Die beiden Täter hätten anschließend das Fahrrad des Opfers genommen und sich damit entfernt.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Beschreibung durch das Opfer konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Es handelte sich um zwei georgische Staatsbürger im Alter von 53 und 30 Jahren. Beide waren bereits polizeibekannt und hatten einen Antrag auf politisches Asyl gestellt.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das Fahrrad konnte sichergestellt und anschließend dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.<h3>\r\nElektronische Geräte und Spraydose sichergestellt<\/h3>Am gestrigen Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeistreifen im Stadtviertel Europa-Neustift zwei ausländische Staatsbürger, die sich in einem Innenhof eines Wohnhauses verdächtig verhalten haben sollen.<BR \/><BR \/>Bei einer eingehenden Kontrolle fanden die Polizisten in einer Tasche mehrere elektronische Geräte: zwei Tablets und drei Mobiltelefone. Die beiden Männer konnten die Herkunft der Geräte nicht erklären.<BR \/><BR \/>Die beiden tunesischen Staatsbürger im Alter von 39 und 34 Jahren, beide mit polizeilichen Vorbelastungen und Asylbewerber, wurden zur Quästur gebracht und wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Der jüngere der beiden wurde zusätzlich wegen des Besitzes einer Pfefferspraydose angezeigt. Derartige Sprays dürfen nicht verkauft werden.<h3>\r\nGestohlene Weinflaschen bei Kontrolle entdeckt<\/h3>Ebenfalls am gestrigen Dienstagnachmittag hielten Beamte der Streifenpolizei in der Nähe des Bahnhofs einen 40-jährigen marokkanischen Staatsbürger an.<BR \/><BR \/>Der Mann führte eine Tasche mit sich, die mit Weinflaschen gefüllt war. Wie sich herausstellte, waren die Flaschen kurz zuvor aus einem Supermarkt in der Umgebung gestohlen worden.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt. Die gestohlenen Waren wurden den Geschäftsbetreibern zurückgegeben.<h3>\r\nAusweisung und Abschiebung nach Peru<\/h3>Am Montag wurde außerdem ein 49-jähriger peruanischer Staatsbürger kontrolliert, der in Bozen wohnhaft gemeldet war.<BR \/><BR \/>Die durchgeführten Überprüfungen ergaben, dass sich der Mann illegal im Staatsgebiet aufhielt. Daraufhin ordnete Quästor Giuseppe Ferrari seine Ausweisung an.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde anschließend zum Flughafen Malpensa gebracht. Dort wurde er in ein Flugzeug mit Ziel Lima gesetzt.