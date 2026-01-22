Bereits vor der Geburt war bei dem kleinen Luca (Name von der Redaktion geändert) von Dr.in Federica Verdi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen und landesweite Verantwortliche für pädiatrische Fehlbildungen, eine Zwerchfellhernie diagnostiziert worden. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um eine „Lücke“ im Zwerchfell, die Dünn- und Dickdarm, aber auch Leber, Milz und Magen linksseitig in den Brustkorb verschiebt. Diese Fehlbildung kommt statistisch bei einem von 3.000-4.000 Neugeborenen vor und muss zeitnah operiert werden, da die falsch liegenden Bauchorgane vor allem die Lungenentwicklung und damit den Gasaustausch belasten, aber auch zu Herz-Kreislaufproblemen führen können.<h3>\r\nKomplexer Eingriff<\/h3>Das Team der Kinderchirurgie am Landeskrankenhaus Bozen unter der Leitung von Dr.in Paola Zaupa plante den delikaten Eingriff. Die Operation wurde schließlich von Dr. Michele Corroppolo zusammen mit Dr.in Paola Zaupa und Dr.in Francesca Grandi bereits in den ersten Lebenstagen des Neugeborenen durchgeführt.<BR \/><BR \/>Der Eingriff erfolgte thorakoskopisch, also minimal-invasiv durch kleine Schnitte von nur drei Millimetern in den Brustkorb. „Es ist wichtig, dass die Lücke so bald wie möglich verschlossen wird, die Organe müssen an die richtige Stelle verlagert werden“, erläutert Dr. Michele Corroppolo. „Das Besondere an diesem Eingriff war auch, dass er direkt auf der Neugeborenen-Intensivstation durchgeführt wurde. Dies erforderte ein konzentriertes Zusammenspiel von Neonatologen und dem gesamten OP-Team. Besonderer Dank ergeht an die Kinderanästhesisten unter der Leitung von Dr. Egon Glöggl und an das beteiligte Pflegepersonal.“<h3>\r\nKleiner Luca, ein größer Kämpfer<\/h3>Vor und nach dem Eingriff wurde der kleine Luca vom ärztlichen und pflegerischen Personal der Neugeborenen-Intensivstation unter der Leitung von Primar Dr. Alex Staffler betreut. Keine Kleinigkeit: Es galt nicht nur, das frischoperierte Baby intensiv zu überwachen, es musste vor und nach der Operation stabilisiert und beatmet, später schrittweise von der Beatmung entwöhnt werden. Die Lungenfunktion musste genauestens monitoriert, Schmerzen gelindert, die Herz-Kreislaufsituation strengstens überwacht und eingestellt werden – immerhin handelte es sich um ein wenige Tage altes Baby, das ganzheitlich behandelt werden musste.<BR \/><BR \/>Doch der kleine Luca war ein großer Kämpfer: Woche für Woche ging es ihm besser, er erholte sich rasch von den Strapazen des Eingriffs und in den Nachkontrollen bestätigte sich die nunmehr korrekte anatomische Lage der Organe. Nach dem erfolgreichen Eingriff ist Luca bis auf wenige Ausnahmen ein Neugeborenes wie viele andere – sogar die Narbe wird später kaum noch sichtbar sein, handelt es sich doch um einen minimal-invasiven Eingriff, bei dem mit einem flexiblen Endoskop und somit winzig kleinen Einschnitten gearbeitet wird. <BR \/><BR \/>Für Dr. Corroppolo ein schöner Beweis, dass die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten sowie moderne Technik früher Unvorstellbares zustande bringt: „Ohne diese Operation wäre die Prognose für unseren kleinen Patienten schlecht gewesen. Früher hatten Kinder mit dieser Fehlbildung eine geringe Lebenserwartung. Es ist sehr schön zu sehen, dass wir gemeinsam dem kleinen Luca helfen konnten, ein gut funktionierendes Zusammenspiel zwischen der Kinderchirurgie und den Bereichen Neonatologie, Anästhesie, Gynäkologie, Radiologie und Pädiatrie.“<BR \/><BR \/>Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann zeigt sich stolz auf das Team, welches dem kleinen Luca einen gesunden Start ins Leben ermöglicht hat: „Dieser Eingriff ist wirklich eine große Leistung. Ich danke allen Beteiligten von Herzen für den Einsatz. Er zeigt, welch große und komplexe chirurgische Eingriffe im Südtiroler Sanitätsbetrieb bereits am Lebensanfang durchgeführt werden.“<BR \/><BR \/>Das Team der Kinderchirurgie ist Teil der von Primar Dr. Antonio Frena geleiteten chirurgischen Abteilung im Gesundheitsbezirk Bozen.