Die Frau war den Ordnungshütern bereits bestens bekannt. Allein die Carabinieri haben die Boznerin zwischen 2021 und 2022 4 Mal wegen Diebstahls angezeigt.Die 24-Jährige konnte es aber nicht lassen und stahl weiter in Geschäften, in Supermärkten, aber auch in Apotheken und Parfümerien, wie die Carabinieri am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilen.Die Carabinieri haben nun stundenlanges Videomaterial aus einer bekannten Parfümerie in den Bozner Lauben ausgewertet. Hierbei konnten die Ordnungshüter der jungen Frau mehrere weitere Diebstähle zuordnen. Damit setzte es für sie eine weitere Anzeige wegen zahlreicher und schwerer Diebstähle.