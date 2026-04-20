<BR \/>Im Rahmen gezielter Kontrollen am Wochenende lag der Schwerpunkt auf mehreren städtischen Bereichen, die im Hinblick auf öffentliche Ordnung und Sicherheit als besonders sensibel eingestuft wurden.<BR \/><BR \/>Der bedeutendste Einsatz ereignete sich am Sonntagmorgen, als Beamte der Staatspolizei unmittelbar nach einem Diebstahl eingreifen konnten, der sich in der Fahrerkabine eines Sattelzugs abgespielt hatte. Dank der Hinweise des Geschädigten konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter ausfindig machen und ihn in der Nähe der Rombrücke verhaften, wo er noch einen Nylonbeutel in der Hand hielt.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde daraufhin in die Quästur gebracht und als 28-jähriger amtsbekannter nigerianischer Staatsbürger identifiziert. In dem Beutel befand sich die mutmaßliche Beute – ein Tablet sowie technische Bekleidung im Gesamtwert von rund 1.200 Euro –, die umgehend an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurde.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann wegen schwerem Diebstahl verhaftet und ins Gefängnis gebracht.<h3>\r\nInsgesamt 15 Fahrzeuge überprüft<\/h3>Ebenfalls am Sonntagmorgen wurde die Polizei wegen eines Diebstahls von Kleidungsstücken in einem Geschäft im Stadtzentrum informiert. Die Beamten konnten im Zuge der Ermittlungen zwei tunesische Staatsbürger im Alter von 26 und 20 Jahren ausforschen, beide bereits amtsbekannt und Asylwerber, die in weiterer Folge angezeigt wurden.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Wochenendes wurden zudem ein 30-jähriger ausländischer Staatsbürger wegen Sachbeschädigung an einem im Krankenhausbereich abgestellten Fahrzeug, zwei italienische Staatsbürger wegen versuchtem Diebstahl in Geschäften, ein Staatsbürger aus Bangladesch wegen der Weigerung, seine Personalien anzugeben, sowie fünf weitere Personen wegen Missachtung eines vom Gemeindegebiet Bozen verhängten Aufenthaltsverbots angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen 144 Personen identifiziert und 15 Fahrzeuge überprüft.