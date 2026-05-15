Die Kontrollen wurden von der Staatspolizei gemeinsam mit Carabinieri, Finanzpolizei und Ortspolizei durchgeführt. Im Fokus standen insbesondere sensible Bereiche der Landeshauptstadt, darunter das Stadtviertel Europa, wo es in den vergangenen Tagen zu einer Messerstecherei gekommen war ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-messerstecherei-auf-offener-strasse-mann-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Am Donnerstagabend kontrollierten die Beamten zwei verdächtige ausländische Staatsbürger. Ein 20-jähriger Tunesier versuchte dabei offenbar, ein Päckchen zu entsorgen. Darin fanden die Polizisten 100 Gramm Haschisch sowie später auch Kokain. Er wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht verhaftet und ins Gefängnis gebracht.<h3>\r\nMehrere gesuchte Straftäter gestellt<\/h3>Sein 30-jähriger Landsmann führte einen Rucksack mit mehreren mutmaßlich gestohlenen Elektronikgeräten mit sich und wurde wegen Hehlerei angezeigt. Im Bereich des Mazziniplatzes wurde zudem ein 61-jähriger Marokkaner ohne festen Wohnsitz verhaftet, gegen den eine Haftstrafe wegen Diebstahl vorlag. Auch ein 33-jähriger Tunesier mit Haftbefehl wurde in der Industriezone verhaftet.<BR \/><BR \/>Bei Kontrollen an Flussufern stellten die Beamten außerdem einen 47-jährigen Nigerianer, der versuchte, ein rund 20 Zentimeter langes Messer zu verstecken. Er wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Tagen 203 Personen identifiziert und 27 Fahrzeuge kontrolliert sowie weitere Anzeigen wegen Verstößen gegen Aufenthaltsverbote und Eigentumsdelikten erstattet.