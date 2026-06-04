<BR \/>Den großen Fund haben die Stadtpolizisten am gestrigen Mittwoch gemacht. Eine Streife verfolgte zunächst ein Motorrad, das am Straßenposten nicht angehalten und die Flucht ergriffen hatte. <BR \/><BR \/>Das Motorrad soll einer Frau gehören, die in Deutschland geboren und in Südtirol ansässig ist. Wie die Polizisten berichten, wurde es jedoch von zwei Personen nordafrikanischer Herkunft gefahren, die ihnen bereits bekannt waren. <BR \/><BR \/>Nach einer Verfolgung durch die Straßen von Bozen stellten die zwei Verdächtigen das Motorrad im Neubruchweg ab und verschwanden in einer Garageneinfahrt.<BR \/><BR \/>Als die Beamten die Zone nach ihnen absuchten, fiel ihnen ein Pkw auf, der – wie sich später herausstellte – ebenfalls der deutschen Staatsbürgerin gehört haben soll. Sie konnten beobachten, dass sich Personen mehrmals dem Auto näherten und sich dabei angeblich verdächtig verhielten. Daher beschlossen die Beamten, das Fahrzeug zu kontrollieren. <BR \/><BR \/>Die Polizisten sollten ins Schwarze treffen: In mit Kleidung gefüllten Taschen sollen sie rund ein Kilogramm Kokain, einige Präzisionswaagen und andere Gegenstände, die vermutlich für das Abpacken und den Verkauf von Drogen verwendet worden waren, gefunden haben.<BR \/><BR \/>„Mit der Überwachung und Kontrolle bestimmter Stadtgebiete gelingt es immer wieder, Drogen aufzuspüren und auf diese Weise den Handel und Konsum von Drogen zu unterbinden“, heißt es abschließend in der Aussendung. Daher seien diese Einsätze so wichtig, „zum Wohle der Bevölkerung und für die Sicherheit im Stadtgebiet.“