Die Stadtpolizei Bozen hat im Zuge ihrer Kontrollen im Stadtgebiet innerhalb eines einzigen Tages zwei gestohlene Scooter sichergestellt und an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, waren beide Fahrzeuge zuvor als gestohlen gemeldet worden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im ersten Fall entdeckten die Beamten nach einem Hinweis ein zwischen der Vegetation entlang des rechten Eisackufers verstecktes Moped. Ein zweites Fahrzeug wurde später in der Palermo-Straße aufgefunden.