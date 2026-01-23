Nach gezielten Beobachtungen, die den Verdacht auf Drogenhandel erhärtet hatten, wurde der Mann kontrolliert, wie die Stadtpolizei auf der Website der Gemeinde Bozen schreibt.<BR \/><BR \/>Dabei fanden die Beamten 37 Gramm Kokain sowie 1,9 Gramm Haschisch. Außerdem hatte der 30-Jährige einen E-Roller, ein Smartphone und 630 Euro Bargeld bei sich, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen.<BR \/><BR \/>Der Mann war bereits im vergangenen Jahr wegen ähnlicher Delikte festgenommen worden. Er wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt.