Weniger Niederschläge, längere Hitzeperioden: Bozen baut seine Wasserspeicher aus. Am Montag wurden die Arbeiten für ein neues, großes Speicherbecken in Moritzing offiziell übergeben.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die ersten Phasen der Baustelle umfassen die Aushubarbeiten für die Verlegung der Anschlussleitungen und die Sicherung der Felswand, bevor der Hauptaushub für die unterirdische Stahlbetonstruktur folgt“, erklärt SEAB. Das Becken soll bis Herbst 2029 fertiggestellt sein.<BR \/>„Der Start dieser Arbeiten ist ein historischer Meilenstein für unsere Stadt“, betont Kilian Bedin, Präsident der SEAB. „Ausgezeichnetes und sicheres Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, ist unsere Hauptaufgabe. Dieser Eingriff bereitet Bozen auf die klimatischen und infrastrukturellen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte vor.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365729_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Kosten von rund 10,9 Millionen Euro würden fast vollständig durch staatliche PNIISSI-Fördermittel abgedeckt, die von der SEAB eingeworben worden seien. „Dadurch kann das Projekt umgesetzt werden, ohne den Dienstleistungstarif wesentlich zu erhöhen“, so Bedin. Der Speicher werde vollständig unterirdisch und mit minimalen Umweltauswirkungen errichtet. Er hat ein Speichervolumen von 5.000 Kubikmetern und wird sowohl an das städtische Netz als auch an den neuen Tiefbrunnen angeschlossen, der derzeit beim Krankenhaus Bozen entsteht.<h3>\r\nStadt Bozen verfügt über zehn Wasserspeicher<\/h3>Derzeit verteilt Bozen jährlich ca. acht Millionen Kubikmeter Trinkwasser über ein 200 Kilometer langes Netz. „Die Stadt hat zehn Wasserspeicher mit einer Gesamtkapazität von 13.000 Kubikmeter. Davon sind nur zwei echte Maxi-Wasserspeicher, und beide befinden sich auf der östlichen Stadtseite“, erklärt SEAB weiter. <BR \/><BR \/>Bei einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von 46.000 Kubikmeter sei die Reserve daher begrenzt und ungleich verteilt. „Der Bau des dritten großen Wasserspeichers auf der Westseite wird einen perfekten Ausgleich des Netzes ermöglichen und den Wasserdruck in ganz Bozen stabilisieren, wodurch Leitungsverluste direkt reduziert werden“, so SEAB weiter.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig erhöhe das Bauwerk die Speicherkapazität auf über 30 Prozent des täglichen Bedarfs der Bevölkerung, biete eine unverzichtbare strategische Reserve und Löschwasserreserve bei Stromausfällen oder Dürreperioden und ermögliche eine Senkung des Energieverbrauchs durch die Optimierung des nächtlichen Pumpbetriebs.