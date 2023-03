Wüste Szenen in Bozen: Schlägerei im Bahnhofspark

Rohe Gewalt in der Bozner Altstadt: Ein Mann soll gestern am Freitag den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Supermarkts in der Weintraubengasse angegriffen und daraufhin das Seitenfenster eines Polizeiautos eingeschlagen haben (im Bild).