In der Bozner Romstraße soll es gestern zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen sein. Begonnen haben soll es damit, dass eine 34-Jährige wegen vorheriger Meinungsverschiedenheiten auf eine 20-Jährige zugegangen sei und sie beleidigt habe.<BR \/><BR \/>Der Streit sei so sehr eskaliert, dass die 34-Jährige ihre Kontrahentin leicht mit einem Messer am Arm verletzt haben soll. Schließlich sei die Angreiferin in die Toilette eines Lokals geflüchtet.<BR \/><BR \/>Augenzeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, welche kurze Zeit später eintrafen. Der Polizei gelang es schnell, die 34-Jährige aufzuspüren. <BR \/><BR \/>Als sie die Ordnungskräfte bemerkte, soll sie ihr Messer weggeworfen haben. Dieses wurde später von den Beamten sichergestellt. Die 34-Jährige ist bereits mehrfach amtsbekannt und wurde angezeigt.