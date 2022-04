Suchaktion erfolgreich: 12-Jähriger gefunden

Zum zweiten Mal innerhalb von 10 Tagen mussten die Einsatzkräfte nach einem 12-Jährigen in Bozen suchen. Am letzten März-Samstag wurde er in Rafenstein gefunden, am Dienstag konnte er vom Tal aus 2 Stunden nach seinem Verschwinden mit einem Fernglas in den Reben oberhalb von Schloss Runkelstein in Richtung St. Peter gesichtet werden.Die Berufsfeuerwehr, die 3 Freiwilligen Feuerwehren von Bozen, Bergrettung des AVS und des CAI, Suchhunde der Dolomiti-Staffel, der Finanzwache und der Bergrettung und die Polizei waren ausgerückt. Rund 90 Einsatzkräften suchten nach dem Vermissten.