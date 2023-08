Bozen Süd: Brand in Industriegebäude rasch gelöscht

Im Untergeschoss eines Industrielagers war es zu dem Brand gekommen. - Foto: © FF Haslach

Binnen 3 Stunden konnte der Brand gelöscht werden, - Foto: © FF Haslach

Die Einsatzkräfte bei der Arbeit. - Foto: © FF Haslach

Am Montagabend gegen 20.40 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Bozen, sowie die Freiwillige Feuerwehren von Haslach und Gries zu einem Brand in der Toni-Ebner-Straße alarmiert.Die automatische Brandmeldeanlage eines Industrielagers in der Bozner Industriezone hatte ausgelöst und so das rasche Eingreifen der Wehrleute ermöglicht.Im Untergeschoss des Gebäudes, waren mehrere Paletten mit Papier in Brand geraten und sorgten für eine starke Rauchentwicklung. Der Brand blieb, durch die rasche Alarmierung, auf das Zwischenlager begrenzt, in dem der Brand ausgebrochen war. So wurden mehrere Warenpaletten und die elektrische Anlage beschädigt. Das Übergreifen auf die Regale war rechtzeitig verhindert worden. Verletzt wurde niemand.Insgesamt rückte die Berufsfeuerwehr Bozen mit 20 Mann an, die Freiwillige Feuerwehr Oberau-Haslach mit 11 Wehrmännern, sowie die Freiwillige Feuerwehr Gries mit etwa 10 Wehrleuten. Durch die starke Rauchentwicklung waren die Atemschutztrupps der Wehren bei der Brandbekämpfung und den Löscharbeiten involviert. Nach etwa 3 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Eine Brandwache verblieb vor Ort.Im Einsatz standen ebenfalls das Rote Kreuz, sowie die Stadtpolizei mit 2 Streifenwagen, die sich um eine kurzzeitige Straßensperrung kümmerte.