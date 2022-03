Bozen: Supermarkt leer gekauft – Hamsterkäufe bei Pasta und Mehl

Die Bozner haben den Samstag genutzt, um Großeinkauf zu machen. Sie kauften vor allem Pasta, Mehl und Hygieneartikel. Wie in vielen andren Lebensmittelgeschäften wurden im Supermarkt in der Bozner Industriezone ganze Regale leer gekauft.Die Kunden kauften viel Pasta, Reis, Mehl, Soßen, Öl und, wie es schon während des ersten Lockdowns passiert ist, reichlich Klopapier.Auch auf Sardinien wurden Supermärkte leer gekauft. Indirekt dürften wohl der Krieg in der Ukraine und die hohen Spritpreise für die plötzlichen Hamsterkäufe verantwortlich sein.

ansa/stol