Die Schließung der Unterführung in der Trientner Straße in Richtung Haslach sorgt seit Mitte Juni für viele Probleme rund um die Rombrücke. Denn dort konzentriert sich jetzt der gesamte Verkehr in Richtung Haslach und Oberau. Nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer ist die Lage vor Ort schwierig, wie eine Leserin erklärt. Stadträtin Ramoser verspricht Abhilfe.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Die Ampel für Radfahrer, die von der Trientner Straße über die Eisackuferstraße und umgekehrt fahren möchten, zeigt sehr lange Rot: Die Wartezeit beträgt mehr als eineinhalb Minuten“, wie eine Leserin betont. Das führe zu Stoßzeiten oft dazu, dass eine Kolonne an wartenden Radfahrern entstehe, die manchmal so lang sei, dass sie bis auf die Trientner Straße reiche, was wiederum dort den Autoverkehr behindere. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380759_image" \/><\/div>\r\nDie langen Rot-Phasen der Ampel beim Rad- und Fußgängerübergang von der Trientner Straße über die Eisackuferstraße sorgen für Rückstaus von Radfahrern bis auf die Straße, was wiederum zu Problemen im Straßenverkehr führt.<BR \/><BR \/><BR \/>Eine mögliche Lösung für den Radstau wären mehrere kürzere Grünphasen für Radfahrer, zumal auch die Autofahrer, die von der Eisackuferstraße in Richtung Kreisverkehr an der Rombrücke unterwegs sind, wegen der dortigen Verkehrsüberlastung häufig im Stau stehen – selbst bei grüner Ampel. „Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer den Zebrastreifen und den Radfahrerweg bei der Ausfahrt der Eisackuferstraße am Kreisverkehr blockieren. Dadurch wird es für Radfahrer schwierig, die Kreuzung ordnungsgemäß zu überqueren, obwohl die Ampel Grün anzeigt“, betont die Leserin. <BR \/><BR \/>Man müsse sich zwischen den Autos hindurchschlängeln, was nicht zur Verkehrssicherheit beitrage. Fahre man dann mit dem Rad weiter, gebe es unterhalb der Autobahn eine sehr enge Kurve, wie ein weiterer Leser betont. Kurz darauf befinde sich gegenüber der Tankstelle eine weitere Ampel, wieder mit langen Wartezeiten und einem entsprechend großen Rückstau an Radfahrern. Der gesamte Bereich sei für Radler gefährlich. <h3>\r\nRamoser: „Wollen Radweg dort verbreitern“<\/h3>Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser kennt die problematische Lage vor Ort. „Die Stadtverwaltung möchte den Radweg von Oberau zur Rombrücke und zur Trienter Straße in beiden Richtungen auf Höhe der Maserati-Niederlassung verbreitern, wodurch mehr Sicherheit für Radfahrer garantiert werden soll. Gleichzeitig soll die gesamte Lenkung des Fahrradverkehrs im Bereich der Brücke verbessert werden“, betonte Ramoser gestern auf Anfrage gegenüber Südtirol Online. Für heute stehe ein Treffen der Stadtverwaltung mit Ing. Stephan Besier auf dem Programm. Der Freiberufler wurde von der Gemeinde Ende August damit beauftragt, Vorschläge für eine bessere Verkehrsführung an der Rombrücke auszuarbeiten - für den motorisierten Verkehr aber auch für Radfahrer. <BR \/><BR \/>Beim Treffen werde auch eine Änderung der Ampelphasen für Radfahrer thematisiert, so die Stadträtin für Mobilität.