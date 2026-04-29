Das Unglück passierte in der Vittorio-Veneto-Straße auf der Höhe der Einfahrt zum Grieserhof. Eine Lkw kollidierte mit einer Radfahrerin. Augenzeugen zufolge, soll die Radfahrerin vom Grieserhof kommend die Straße überquert haben, als das Unglück geschah. Der genaue Unfallhergang ist aber noch Gegenstand der Ermittlungen. <BR \/><BR \/>Vor Ort waren umgehend die Rettungskräfte mit dem Krankenwagen des Weißen Kreuzes im Einsatz, ebenso die Stadtpolizei und die Feuerwehr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307037_image" \/><\/div>\r\nDer Bereich wurde abgesichert. Die Sanitäter arbeiteten hinter einem Sichtschutz, um Schaulustige fernzuhalten. Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos: Die Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren konnte nicht mehr gerettet werden.<BR \/><BR \/>Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr entlang der Straße, der bereits aufgrund des Regens beeinträchtigt war. Im Bereich Gries kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.