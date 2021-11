Bozen tritt europaweitem Abkommen für saubere und gesunde Städte bei

Ins Leben gerufen wurde das Netzwerk, dessen gemeinsames Ziel es ist, die dringendsten Umweltprobleme unserer Zeit zu bekämpfen, von der Europäischen Kommission. Mit der Unterzeichnung des Abkommens verpflichten sich die teilnehmenden Städte, für eine bessere Luft- und Wasserqualität sowie für eine effizientere Wassernutzung zu sorgen, die Artenvielfalt zu erhalten und zu steigern, Maßnahmen gegen Lärmverschmutzung zu treffen und Abfälle durch Wiederverwendung, Reparatur und Recycling in eine Ressource zu verwandeln, damit eine Kreislaufwirtschaft entstehen kann.„Mit dem Beitritt zum Green City Accord werden wir Teil eines Städtenetzwerks, das unsere Vorstellungen teilt und sich für ein gesundes und sauberes Europa einsetzt“, erklärte Umweltstadträtin Chiara Rabini, die den Vorschlag eingebracht hatte. „Durch die Teilnahme wird Bozen in den nächsten Jahren große Fortschritte in den verschiedenen Themenbereichen erzielen und die vorhandenen Kompetenzen gezielt weiterentwickeln. Durch die Vernetzung mit gleichgesinnten Städten eröffnen sich uns viele neue Chancen. Gleichzeitig erhalten wir auch Unterstützung wir auf unserem Weg zu einer klimaneutralen Stadt, damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele bis 2030 umzusetzen und sogar auszubauen können.“Rabini weiter: „Die Europäische Kommission hat diese Bewegung ins Leben gerufen, um den ökologischen Umbau der Städte voranzutreiben. Bozens Gemeinderat hat die Herausforderung angenommen und sich einstimmig für den Beitritt zum Green City Accord ausgesprochen. Damit hat sich die Stadt zu strengen Umweltmaßnahmen verpflichtet. In den nächsten zwei Jahren muss Bozen die Ziele festlegen, die es in den jeweiligen Themenbereichen erreichen möchte. Anschließend werden die Ausgangswerte ermittelt und geeignete Programme entwickelt. Diese müssen dann bis 2030 umgesetzt werden.“

