Ausgenommen sind unter anderem bestimmte Hauptverkehrsachsen wie die Meraner Straße, die Sigmundskroner Straße, die Fagenstraße, die Vittorio-Veneto-Straße sowie die Virglbrücke. Auch die Industriezone Bozen Süd und der Bozner Boden bleiben erreichbar, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Bozen.<BR \/><BR \/><b><i>Alle Informationen rund um die Verkehrsregelungen am Sonntag lesen Sie hier:<BR \/><\/i><\/b><div class="img-inline inline-file"><hr><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.pdf"><img class="uk-img-preserve" src="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.jpg" \/><\/a><br><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.pdf" title="ordinanza_545_2026_bolzanoinbici"><span class="uk-icon" uk-icon="icon: cloud-download;"><\/span> ordinanza_545_2026_bolzanoinbici <small>(pdf)<\/small><\/a><hr><\/div><BR \/><BR \/><BR \/>Vom Fahrverbot ausgenommen sind zudem Rettungs- und Einsatzfahrzeuge, Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz, öffentliche Verkehrsmittel und Taxis.<BR \/><BR \/>Ebenfalls fahren dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Ärzte, Pflege- und Gesundheitspersonal, Fahrzeuge der öffentlichen Dienste sowie Fahrzeuge für dringende medizinische Transporte.