Die verstärkten Kontrollen der Staatspolizei am 16. und 17. Februar konzentrierten sich vor allem auf den Bereich rund um den Bozner Verdiplatz und das Theater im Stadtzentrum. Im Zuge der Kontrollen wurden Personen- und Fahrzeugüberprüfungen sowie gezielte Kontrollen in Lokalen und an Brennpunkten durchgeführt.<BR \/><BR \/>Unter anderem identifizierten die Beamten am Montag auf dem Verdiplatz drei tunesische Staatsbürger im Alter von 39, 36 und 33 Jahren. Zwei von ihnen wurden angezeigt, weil sie trotz Aufenthaltsverbots das Bozner Gemeindegebiet betreten haben, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Der Jüngste im Bunde hingegen wurde angezeigt, weil er trotz Aufenthaltsverbots das Bozner Stadtzentrum betreten hatte.<h3>\r\nTrotz Hausarrest in der Stadt unterwegs<\/h3>Ebenfalls auf dem Verdiplatz kontrolliert wurde am selben Nachmittag ein 50-jähriger Mann aus Marokko. Er wurde angezeigt, da er sich laut Aussendung zum Zeitpunkt der Überprüfung zu Hause im Hausarrest hätte befinden müssen. Zudem wurde eine junge Italienerin wegen versuchten Diebstahls in einem Geschäft angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Montagabend verhafteten die Beamten während einer Überprüfung eines Hausarrests einen 46-jährigen Italiener: Bei dem Mann wurde eine größere Menge Drogen sichergestellt. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.<h3>\r\nMit Rauschgift im Hausarrest<\/h3>Ebenfalls am Montagabend kontrollierten Beamte am Verdiplatz einen 30-jährigen Tunesier, der beim Anblick der Beamten offenbar versuchte, ein Päckchen mit rund 40 Gramm Haschisch wegzuwerfen. Bei der weiteren Überprüfung wurde bei dem Mann auch ein Klappmesser sichergestellt, heißt es weiter in der Aussendung. Er wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden ein 33-jähriger Marokkaner wegen Diebstahls in einem Geschäft im Stadtzentrum sowie eine weitere Person marokkanischer Staatsangehörigkeit wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots angezeigt. <BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 230 Personen, 24 Fahrzeuge und einen Gastbetrieb, gegen den zwei Verwaltungsstrafen verhängt wurden.