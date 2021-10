Trunkenbold randaliert im Bozner Krankenhaus

Die Carabinieri entdeckten vor einem Lokal in Terlan einen offensichtlich betrunkenen Mann, der sich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in einem besorgniserregendem Zustand befand.Daraufhin riefen die Ordnungshüter einen Rettungswagen. Der Betrunkene, ein 29-jähriger Slowake, wurde in die Notaufnahme des Bozner Krankenhauses gebracht. Als der Mann jedoch wieder einigermaßen zu sich kam, begann er zu randalieren. Er schlug wild um sich und traf dabei auch Ärzte und Krankenpfleger.Die Terlaner Carabinieri eilten in die Notaufnahme und überwältigen den Slowaken. Der 29-Jährige, der in Südtirol als Landarbeiter tätig ist, wurde festgenommen.Ohnehin hatten die Carabinieri in Südtirol am Wochenende aufgrund betrunkener Personen so einiges zu tun. So wurden gleich mehrere alkoholisierte Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen – vor allem im Pustertal.Ein 29-Jähriger aus Toblach wurde in Innichen mit rund 2 Promille ertappt. Weil er die Grenze von 1,5 Promille überschritten hat, wurde auch sein Auto beschlagnahmt. Ein 57-jähriger Brunecker und ein 42-jähriger Rodenecker wurden in Bruneck angehalten: Sie hatten aber weniger als 1,5 Promille Alkohol intus und mussten zwar den Führerschein, aber nicht ihr Fahrzeug abgeben. In Kiens wurde ein 25-Jähriger angetrunken angehalten.In Bozen wurde ein 24-jähriger Autolenker mit rund 1,2 Promille ertappt. Auch einige weitere Personen wurden leicht angetrunken oder ohne Führerschein angehalten.

