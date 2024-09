Bozen: Über 1,5 Kilo Kokain im doppelten Boden des Fahrzeugs versteckt

Parfüm lässt Beamte stutzig werden

Mit Metall-„Schlüssel“ zum doppelten Boden

Der polizeilich bisher wenig in Erscheinung getretene Mann wurde bei einer Routinekontrolle in der Nähe des Einkaufszentrums „ Twenty “ von einer Streife der Finanzwache angehalten. Den Grund für seine Anwesenheit in Bozen konnte er nicht überzeugend erklären.Bei einer kurzen Überprüfung seines Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Sitze mit Parfüm besprüht worden waren. Ein Mittel, das häufig eingesetzt wird, um Spürhunde zu verwirren, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa “ berichtet.Bei der Überprüfung des Kofferraums fanden die Beamten einen länglichen Metallgegenstand, der unter der Polsterung des Fahrzeugs versteckt war. Dieser stellte sich als eine Art Schlüssel heraus: Wird der „Schlüssel“ in ein kleines Loch in einer Seitenwand eingeführt, betätigt er eine mechanische Vorrichtung, die den Zugang zu einem doppelten Boden ermöglicht. Dort war das Suchtgift versteckt.