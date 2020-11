Bozen: Über 150 Personen kontrolliert, Drogen im Gebüsch entdeckt

Auch in dieser Woche führte die Bozner Polizei wieder umfangreiche Kontrollen in der Landeshauptstadt durch. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf jene Gebiete, in welchen Delikte wie Diebstahl und Drogenhandel häufiger vorkommen. Über 150 Personen, darunter viele bereits polizeibekannt, wurden überprüft. Auch die Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurden verschärft.