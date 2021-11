Bozen: Über 900 Corona-Tests beschlagnahmt, 3 Personen angezeigt

Bei einer Kontrolle in einem Corona-Testzentrum in Bozen sind den Ordnungshütern Unstimmigkeiten bei der Durchführung der Tests aufgefallen. So benutzte der Krankenpfleger eine Art von Corona-Test, die nicht von der EU-Kommission für die Ausstellung des Grünen Passes zugelassen ist.Die Testergebnisse wurden schließlich von einem Mann, der eigentlich als Metzger arbeitet, in das Computersystem des Südtiroler Sanitätsbetriebes eingetragen. Dabei gab er unrechtmäßigerweise an, dass die Tests mit einer von der EU-Kommission zugelassenen Test-Art durchgeführt wurden.Der 47-jährige Krankenpfleger aus Rom und der 44-jährige Metzger aus Bozen wurden auf freiem Fuß wegen Urkundenfälschung angezeigt. Auch der Inhaber des Zentrums, ein 62-jähriger Unternehmer aus dem Unterland, wurde angezeigt. Die Carabinieri haben 906 Corona-Tests beschlagnahmt und einen Computer, der zum Eintragen der Testergebnisse verwendet wurde.Die Carabinieri ermitteln nun die Personen, die in diesem Testzentrum getestet wurden, um sie über den Betrug zu informieren.

