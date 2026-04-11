Am Dienstag kontrollierten die Beamten gegen 23 Uhr in der Dürerstraße in Bozen, nahe dem Flughafen, ein geparktes Auto. Darin befanden sich zwei Männer aus Nordafrika, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte rund ein Kilogramm Haschisch, aufgeteilt in zehn Platten, sowie 52 Gramm Kokain sicher. Zudem wurden 600 Euro Bargeld gefunden.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden weitere 7.000 Euro Bargeld entdeckt. Laut Ermittlern hätte die sichergestellte Drogenmenge im Straßenverkauf einen Wert von rund 22.000 Euro.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer – beide 49 Jahre alt – wurden verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht.