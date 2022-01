Bozen: 91-Jährige wehrt Überfall ab

Die Kriminellen hatten aber nicht mit der Wehrhaftigkeit ihres Opfers gerechnet: Mit ganzer Kraft hielt dieses die Handtasche fest. Das Räubertrio musste schlussendlich ohne Beute das Weite suchen.Kurze Zeit später wurde die am Boden liegende Frau von einem Passanten entdeckt. Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert. Die unter Schock stehende, aber ansonsten unverletzte 91-Jährige wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus Bozen eingeliefert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Kriminellen blieb erfolglos. Die Ermittlungen laufen.Auch mit den Einbrüchen scheint es kein Ende nehmen zu wollen. Wie mehrmals berichtet, wurde über die Weihnachtsfeiertage in zahlreiche Wohnungen eingebrochen. Am Wochenende sind wieder mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen.Wie ebenfalls am Montag bekannt wurde, haben bislang unbekannte Kriminelle nun auch in der Reschenstraße zugeschlagen. Die Einbrecher werden bei ihren Taten immer dreister. Sie spionieren die Wohnungen richtiggehend aus. Dabei benutzen sie unter anderem eine Art Klebstoff. Diesen tragen sie zwischen Wohnungstür und Türstock auf. Einen Tag später machen sie eine Kontrolle. Wurde die Tür nicht geöffnet, dann schließen sie daraus, dass der Bewohner nicht zu Hause ist. Daraufhin treten die Einbrecher in Aktion. Zumeist werden die Türen mit einem Brecheisen aufgestemmt. Anschließend wird die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt.

