Bozen und Trient sind am mütterfreundlichsten

Auch in diesem Jahr zeigen sich die Provinzen Bozen und Trient am mütterfreundlichsten. Teilweise liegen ihre Werte deutlich über dem italienweiten Durchschnitt. Dies geht aus der Studie „Le Equilibriste: la maternità in Italia 2022“ (Seiltänzerinnen: Mutterschaft in Italien) der Organisation Save the Children hervor.