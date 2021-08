Bozen: Urlauber vermisst

Seit etwa 16 Uhr fehlt von Bernard Jean Kridel aus Luxemburg, zur Zeit im Urlaub in Südtirol, jede Spur.Der Mann wurde das letzte Mal im Stadtzentrum Bozen, Via Antonio Rosmini Nr. 91, gesehen.Bernard Jean Kridel ist 69 Jahre alt und1,75 Meter groß. Er wird von der Behörden als robust beschrieben. Sein Gesundheitszustand sei gut.Jeder der ihn sieht oder gesehen hat, wird gebeten sich mit der Carabinieri Dienststelle Brixen (Tel: 0472262300) unmittelbar in Verbindung zu setzen.

