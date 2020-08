Bozen: Verhaftung nach Überfall mit Messer auf 2 Jugendliche

Die Ordnungskräfte verhafteten den 23-Jährigen am Donnerstagnachmittag im Bozner Bahnhofspark. Der bereits vorbestrafte und obdachlose Mann war den Beamten unter dem Spitznamen „Donaldino Meraviglia“ bekannt, weil er sich in Sozialen Medien immer wieder mit großen Geldsummen, modischer Kleidung, den neusten Smartphone-Modellen, Uhren, Halsketten und Ringen zeigte.Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, weil es starke Indizien dafür gab, dass er am 16. August 2 19-jährige Jugendliche in der Bozner Schlachthofstraße überfallen und ausgeraubt hatte. Der Junge und das Mädchen seien vom Kameruner verfolgt und mit einem großen Küchenmesser bedroht worden.Anschließend habe er sie gezwungen, sich auf den Boden zu setzen und ihm ihr gesamtes Geld (30 Euro), die Mobiltelefone und ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr zu überlassen.Durch die Nachverfolgung dieses Abos konnte im Bahnhof von Brixen ein weiterer 28-jähriger Mann aus Kamerun aufgespürt werden. Dieser stand zwar in keinem Zusammenhang mit dem Raubüberfall, wurde aber wegen Hehlerei angezeigt.Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Letzteren konnten Gegenstände und Dokumente gefunden werden, die auf den 23-Jährigen Kameruner schließen ließen. Bei der fotografischen Identifizierung konnte er schließlich mit absoluter Sicherheit identifiziert werden.Außerdem war auch ein Video auf seinem Instagram-Profil ausschlaggebend bei der Überführung des Täters . Auf diesem ist er bei einer nächtlichen Feier im Bahnhofspark mit dem selben Pullover zusehen, den er in der Tatnacht trug.Die Beamten brachten den Kameruner in das Gefängnis von Bozen. Außerdem wurde er der zuständigen Kommission zur möglichen Aberkennung des Asylbewerberstatus gemeldet.

