Bozen: Verkäuferin mit Messer bedroht

Die Polizei fahndet nach einem vorerst unbekannten Mann, der am Samstag kurz vor Geschäftsschluss den Drogeriemarkt Tigotà an der Romstraße in Bozen überfallen hat. Wie viel Geld der Täter erbeutete, stand vorerst noch nicht fest.