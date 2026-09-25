Der Vorfall ereignete sich am 19. September. Ein pensionierter Bozner wurde in seiner Wohnung von einer Frau getäuscht, die er über soziale Netzwerke kennengelernt hatte. Sie hatte sich als mögliche Pflegekraft ausgegeben.<BR \/><BR \/>Nachdem sie das Vertrauen des Mannes gewonnen hatte, soll die Frau die sogenannte „Umarmungstechnik“ angewandt haben. Die vermeintliche Pflegekraft soll dem Senior nicht nur sämtlichen Goldschmuck, sondern auch 300 Euro Bargeld abgenommen haben.<h3>\r\nFlucht mit zwei Komplizen<\/h3>Nach dem Diebstahl flüchtete die Frau in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen. Darin warteten bereits zwei Komplizen auf sie – ein Mann am Steuer und eine weitere Frau.<BR \/><BR \/>Der Geschädigte erstattete am Nachmittag des 20. September Anzeige bei den Carabinieri. Die Carabinieri nahmen umgehend Ermittlungen auf. Bei der Untersuchung der Wohnung fanden und beschlagnahmten sie zwei Zigarettenstummel, die die Frau dort zurückgelassen haben soll.<BR \/><BR \/>Die weiteren Ermittlungen führten laut Carabinieri rasch zu den drei Verdächtigen – einem Mann und zwei Frauen. Alle drei sind ausländische Staatsbürger. Sie wurden wegen der ihnen vorgeworfenen Straftaten angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen weiter, um mögliche weitere Beteiligte oder Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen zu klären.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri raten insbesondere älteren Menschen, bei unbekannten Personen vorsichtig zu sein und verdächtige Situationen umgehend unter der Notrufnummer 112 zu melden.