Es geht dabei allem voran um die Kontrolle der Einhaltung einschlägiger Vorschriften, Kapazitätsgrenzen und der Anforderungen an das Sicherheitspersonal sowie um die Bekämpfung von Drogenhandel.In der vergangenen Nacht haben die Ordnungshüter 3 Lokale in Bozen und eines in Leifers unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 47 Personen kontrolliert. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden.Derartige Kontrollen werden auch in den kommenden Wochen verstärkt durchgeführt.