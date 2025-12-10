In der Weihnachtszeit mit hohem Besucheraufkommen werden in der Landeshauptstadt die Sicherheitskontrollen ausgeweitet und die Präsenz der Beamten erhöht. So kam es unter anderem auf dem Waltherplatz zu einem Einsatz, als ein Kleinkind in ernsthafter Notlage gefunden und ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem wurden im Stadtzentrum zwei Personen wegen Diebstahl angezeigt, wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilten.<BR \/><BR \/>Überdies wurde eine Person wegen der Behinderung eines Einsatzfahrzeugs der Carabinieri angezeigt. Eine weitere Person versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen und wurde ebenfalls angezeigt. Auch in den kommenden Tagen werden die Beamten verstärkt in der Landeshauptstadt im Einsatz sein.