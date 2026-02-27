Die Staatspolizei hat in Bozen einen 31-jährigen gambischen Staatsbürger verhaftet. Der Mann, ein amtsbekannter Asylbewerber, wird beschuldigt, gegen ein Annäherungsverbot gegenüber einer Frau verstoßen zu haben.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Anruf: Eine Frau aus der Bozner Altstadt hatte der Polizei gemeldet, dass wiederholt an ihrer Haustür geklingelt werde. Als sie nachsah, erkannte sie einen Mann, gegen den bereits ein Annäherungsverbot ihr gegenüber bestand. Dieser soll sie bedroht und dazu aufgefordert haben, die Tür zu öffnen.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Polizeibeamten trafen umgehend ein und konnten den Mann unweit der Wohnung ausfindig machen. In der Zwischenzeit hatte er sich von der Wohnung entfernt und ein nahe gelegenes Lokal betreten. Dort soll er den Inhaber und das Personal mit einem Messer bedroht haben, das er auf dem Tresen gefunden hatte, und habe dabei auf die Kasse gedeutet.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Annäherungsverbot sowie wegen versuchtem Raub verhaftet.