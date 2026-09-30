Noch gestern sprach der Bozner Bürgermeister Claudio Corrarati der Familie des Mädchens sein Beileid und seine Anteilnahme aus. „Es ist eine Tragödie, die uns fassungslos und sprachlos macht. Angesichts des Todes eines so kleinen Mädchens scheint jedes Wort unzureichend", sagte er. <BR \/><BR \/>Seit Jahresbeginn sind in Bozen vier Fußgänger und Radfahrer ums Leben gekommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unterdessen setzt die Stadtpolizei ihre Ermittlungen zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs fort. Offenbar hatte sich das kleine Mädchen für einen Moment der Aufmerksamkeit der Mutter entzogen, die an der Bushaltestelle auf einen Bus wartete. Genau zu diesem Zeitpunkt kam der Kleintransporter aus dem Fußgängerbereich, um nach einer Lieferung wieder auf die Straße zu fahren. <BR \/><BR \/>Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und der 43-jährige Fahrer wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angezeigt, wie es in solchen Fällen üblich ist.