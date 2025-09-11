<BR \/>Laut Informationen der Staatspolizei ist dem mutmaßlichen Täter „nur“ der Einbruch in die Bar Jolly gelungen. Mit einem Pickel soll er die Eingangstür aufgebrochen haben. <BR \/><BR \/>Gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet Lina Lin, Inhaberin der Bar Jolly, von einer Beute von rund 200 Euro – größtenteils Kleingeld. Schwerer wiege jedoch das große Chaos, das der Einbrecher im Lokal hinterlassen habe.<BR \/><BR \/><b>Nicht das erste Mal im Lokal<BR \/><\/b><BR \/>Lin geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter das Lokal bereits kannte: „Er wusste offenbar, wo sich der WLAN-Router befindet. Als erstes drehte er diesem den Saft ab, sodass die Überwachungskameras nicht mehr funktionierten“, sagt die Inhaberin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zuvor soll der Unbekannte bereits versucht haben, die Eingangstür des Friseursalons nebenan aufzubrechen – mit demselben Pickel. Auch die gegenüberliegende Bar „L’angolo nascosto“ sowie ein Geschäft des Telefonanbieters TIM seien nicht verschont geblieben, wie der „Alto Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Erst die Schreie eines Anwohners, der den Mann bemerkte und damit drohte, die Polizei zu rufen, sollen den mutmaßlichen Täter verschreckt haben. Er sei mit dem Fahrrad geflüchtet, wie Videoaufnahmen der Überwachungskameras zeigen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210656_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unter den Ladenbesitzern herrscht indes großer Frust. „Am Ende ist der Schaden jedes Mal größer als die Beute – und die Kosten sind erheblich“, erklären sie gegenüber „Alto Adige“.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>