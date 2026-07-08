Die Kontrollen erfolgten größtenteils aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung. Im Einsatz standen Beamte der Quästur gemeinsam mit Beamten der Stadtpolizei Bozen. Unterstützt wurden sie von den Carabinieri sowie der Finanzpolizei, die auch eine Drogenspürhunde-Einheit einsetzte.<BR \/><BR \/>Bei den Überprüfungen wurde ein Gastbetrieb mit einer Verwaltungsstrafe belegt, weil Musik unter Verstoß gegen die Polizeiverordnung der Gemeinde Bozen abgespielt worden war.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Gastbetrieb stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine öffentliche Musikveranstaltung ohne die vorgeschriebenen Genehmigungen stattfand. Zudem wurde öffentlicher Grund ohne die erforderliche Erlaubnis genutzt. Die Betreiber wurden nach Abschluss der Kontrollen darüber informiert, dass entsprechende Verwaltungsstrafen wegen der unerlaubten Besetzung öffentlichen Grundes sowie der Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung ohne die erforderlichen Genehmigungen verhängt werden.<h3>\r\nKontrollen werden fortgesetzt<\/h3>Darüber hinaus verweist die Polizei darauf, dass bereits am Freitag die Agentur für Umwelt- und Gebietsschutz der Gemeinde Bozen gegen weitere Gastbetriebe wegen Verstößen gegen die Vorschriften über Lärmemissionen zusätzliche Verwaltungsstrafen ausgesprochen hat.<BR \/><BR \/>Laut Polizei werden vergleichbare Kontrollen auch in den kommenden Wochen fortgesetzt. Besonderes Augenmerk soll dabei auf den Abend- und Nachtstunden an den Wochenenden liegen. <BR \/><BR \/>Ziel sei es, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die öffentliche Ruhe sowie ein geordnetes Zusammenleben von Gastbetrieben, Anrainern und Besucherinnen und Besuchern des Nachtlebens in der Bozner Altstadt zu gewährleisten.