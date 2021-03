Bozen vorerst nicht Sperrzone – Testzentrum in der Stadthalle

Kitas, Kindergärten und Mittelschulen sowie Friseure und Kosmetikstudios beliebn vorerst geöffnet. bleiben bis auf weiteres geöffnet.Allerdings wird ein Testzentrum in der Stadthalle eingerichtet.Ab diesem Freitag können sich die Bürger dort von 8 bis 18 Uhr dort freiwillig testen lassen. Wie berichtet , wurden am Dienstag 9 neue Fälle der südafrikanischen Mutante nachgewiesen – eben einer davon auch in Bozen. Der landesweite Lockdown hingegen wird wohl verlängert – vorerst voraussichtlich bis zum 22. März. Dies erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Eine Verordnung dazu soll im Laufe der Woche veröffentlicht werden.

