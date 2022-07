Am Virgl oberhalb der Landeshauptstadt ist ein Feuer ausgebrochen.

Bozen: Waldbrand am Virgl

Feuer am Virgl. - Foto: © privat

Auf vorerst unbekannter Ursache kam es am Montagnachmittag am Virgl zu einem Waldbrand.



Die Berufsfeuerwehr rückte aus und bekam das Feuer glücklicherweise rasch in den Griff. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden.



Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht derzeit erhöhte Waldbrandgefahr, Vorsicht ist geboten.