Bozen: Wegen Terrorismus verurteilter Ausländer ausgewiesen

Der Ausgewiesene wurde nach Görz gebracht

Der 40-Jährige, der am Freitag, ausgewiesen wurde, war vom Gericht in Trient wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung zum Zwecke des Terrorismus zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. 2021 erfolgte eine weitere Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten durch das Gericht in Bozen wegen Misshandlung der Familie.Nach Beendigung seiner Haftstrafe wurde der Mann vor kurzem entlassen. Er lebte seither in einer Wohngemeinschaft in Bozen . Im Jahr 2008 war ihm der Status eines politischen Flüchtlings zuerkannt worden, dieser wurde ihm aber später von der Nationalen Asylkommission entzogen. Ein weiterer Antrag 2021 wurde abgelehnt und auch eine Berufung wurde durch ein Gericht in Venedig abgewiesen.Das Gericht sah den Antragsteller im Falle einer Rückführung als nicht gefährdet, auch wurden die Verurteilungen als schwerwiegend eingestuft. So, gehörte der Mann dem Verein „JWEB“ in Meran an, der sich damit befasst hatte Anschläge islamistischer Extremisten in Europa und weltweit vorzubereiten.Weil der Mann als sozial gefährlich gilt, wurde vom Quästor der Provinz, Paolo Sartori, eine Ausweisung verordnet. Am Freitag wurde er unter Begleitung der Polizei und der Einwanderungsbehörde ins Rückführungszentrum von Görz gebracht, wo er bis zum Flug in sein Herkunftsland verbleibt.Es sei von grundlegender Bedeutung, dass die Maßnahmen zur Ausweisung für Personen durchgeführt werden, die eine konkrete Bedrohung für die Sicherheit des Staates und der Bürger darstellten, betonte Sartori.