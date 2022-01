Bozen weitet Impfangebot am Wochenende aus

Wegen der hohen Impfnachfrage hat der Sanitätsbetrieb am Freitagnachmittag beschlossen, das Impfangebot an diesem Wochenende auszuweiten: So können am Samstag und Sonntag 400 Impfungen mehr vorgenommen werden, als geplant war.