Bozen: Wiederholungstäter bei Diebstahl in „Zara“-Filiale erwischt

Diebesgut aus unterschiedlichen Geschäften sichergestellt

Ein Sicherheitsbeamter eines Kleidungsgeschäfts hatte am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb ins Visier genommen, nachdem der Mann mit zahlreichen Artikeln und einer großen Tasche in einer Umkleidekabine verschwunden war und diese anschließend mit weniger Kleidungsstücken verlassen hatte, heißt es in einer Aussendung der Quästur Als der Mann aus Palästina das Geschäft in der Museumsstraße verlassen wollte, habe die elektronische Warensicherung ausgelöst. Daraufhin alarmierte der Mitarbeiter der „Zara“-Filiale die Polizeibeamten. In seiner großen Tasche stellten diese Kleidungstücke aus unterschiedlichen Geschäften sicher – alle mit Etikett.Der unter anderem wegen Diebstahls, Widerstand gegen einen Beamten, unerlaubten Waffenbesitzes und Drogenhandels vorbestrafte Mann wurde von den Polizeibeamten auf die Quästur gebracht und wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.