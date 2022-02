Bozen: Schnee sorgt für Stau im Berufsverkehr – Video

Das Italientief hat die Landeshauptstadt heftiger erwischt als andere Teile Südtirols: „Es ist eine Herausforderung, die Radwege zu räumen“, sagt Luis Walcher.Auch in anderen Teilen Südtirols hat es am Morgen teils stark geschneit. Viele Feuerwehren mussten wegen hängen gebliebener Fahrzeuge und kleinerer Unfälle ausrücken.Vom Überetsch in Richtung Bozen ging es am Vormittag nur im Schritttempo.Derzeit schneit es in Bozen relativ stark. Mit Räumfahrzeugen und Salzstreumaschinen sind die Mitarbeiter der Gemeinde im Einsatz. Das Verkehrsaufkommen sei aber normal, sagt Walcher. „Viele Menschen vermeiden heute wohl unnötige Fahrten.“ Mit Staus rechnet er aber trotzdem – auch am Nachmittag.Er gewinnt dem Wetter aber auch positive Seiten ab: „Wir hatten in Bozen seit 2 Monaten keinen Niederschlag. Jetzt lassen wir es einmal schneien – das tut auch der Gesundheit gut.“

kn