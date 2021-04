Bozen: Wir testen! Gemeinsam gegen Corona

In der Woche von Montag 19. bis Samstag 24 April können auch in Bozen Nasenflügeltests durchgeführt werden. Aktualisierungen werden für den Zeitraum ab dem 26. April folgen.An den Tests teilnehmen können in Bozen lebende Bürger (auch Minderjährige in Begleitung) sowie Personen mit Arbeits- oder Studienort in Bozen. Beim Betreten der Anlage muss eine FFP“-Maske getragen werden.

