Wer derzeit über den Universitätsplatz am Campus Bozen geht, hört vor allem Englisch – und das mit unterschiedlichsten Akzenten. Gesprochen wird die Sprache von 196 internationalen Studierenden, die sich im Wintersemester des Studienjahres 2026\/27 für einen Auslandsaufenthalt an der unibz entschieden haben. Noch nie waren es so viele.<BR \/><BR \/>Die Austauschstudierenden stammen aus 25 Ländern – von Australien und den USA bis nach Norwegen und Marokko. Damit gewinnt Bozen weiter an internationalem Profil als Hochschulstandort. Von den 196 Studierenden, die in diesem Semester aufgenommen wurden, absolvieren 86 Prozent ihren Aufenthalt im Rahmen des Programms Erasmus+, weitere sechs Prozent auf Grundlage bilateraler Austauschabkommen. Rund acht Prozent sind sogenannte „Free Mover“, also Studierende außerhalb strukturierter Mobilitätsprogramme.<BR \/><BR \/>„Dieser Semesterbeginn stellt einen Rekord für die unibz dar“, betont Dario Recla, Leiter der Servicestelle Internationale Beziehungen. „In den vergangenen Jahren konnten wir einen stabilen Zustrom von insgesamt rund 300 Austauschstudierenden pro Jahr über beide Semester hinweg verzeichnen. Solche Zahlen sind normalerweise deutlich größeren Universitäten vorbehalten und zeigen, wie attraktiv unsere Universität auf internationaler Ebene ist.“<h3>\r\nBlick über den Hörsaal hinaus<\/h3>Die Gründe für die Wahl der unibz sind vielfältig. Besonders ausschlaggebend sind die internationale Ausrichtung der Universität mit ihren mehrsprachigen Studienangeboten sowie die hohe Qualität der Lehre, wie einige der neu eingetroffenen Studierenden bestätigen.<BR \/><BR \/>„Ich habe mich für die unibz entschieden, weil ihr mehrsprachiges und internationales Umfeld weit über den Hörsaal hinausgeht. Gemeinsam mit Menschen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen akademischen Hintergründen zu studieren, ermöglicht es mir, neue Perspektiven kennenzulernen, meine eigenen Ansichten zu hinterfragen und meinen Blick auf die Welt zu erweitern. Für mich ist das ein wesentlicher Teil der akademischen und persönlichen Erfahrung eines Auslandsstudiums“, sagt Alece Kemer Tamada da Rocha Mattos, die im Rahmen eines bilateralen Austauschabkommens von der Universidade do Estado de Santa Catarina in Brasilien an die unibz gekommen ist. Sie kam bereits Ende August nach Bozen, um die im September angebotenen Intensivsprachkurse zu besuchen.<h3>\r\nDirekter Kontakt zu den Lehrenden<\/h3>Geschätzt wird auch die Möglichkeit, in einem überschaubaren und studierendenfreundlichen akademischen Umfeld zu studieren. „Was mich am meiste überrascht hat, ist der direkte Kontakt zu den Lehrenden. Man fühlt sich vom ersten Tag an eingebunden“, berichtet Mohamed Rayane Benjelloun, Free Mover von der Al Akhawayn University in Ifrane in Marokko. Auch das vielfältige Freizeitangebot macht die unibz attraktiv. Die wachsende Zahl internationaler Austauschstudierender sorgt für ein lebendiges Campusleben. Sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Angebote in Südtirol bieten zahlreiche Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und die Region kennenzulernen.<BR \/><BR \/>Das bestätigt auch Dmitrij Kraus, Free Mover von der Universität Mannheim. „Ich beginne gerade, Südtirol zu erkunden, und kann schon jetzt sagen, dass das Land sehr viel zu bieten hat. Dieser Studienaufenthalt wird mir ermöglichen, es noch besser kennenzulernen.“<h3>\r\nNeue Horizonte in Südtirol<\/h3>Willkommen geheißen wurden die neuen internationalen Studierenden in den vergangenen Tagen im Rahmen der Welcome Session. Die Veranstaltung wird zu Beginn jedes Semesters von der Servicestelle Internationale Beziehungen organisiert, um Austauschstudierenden alle wichtigen Informationen für ihren Aufenthalt an der unibz zu vermitteln.<BR \/><BR \/>Bei dieser Gelegenheit richtete Prof. Marco Baratieri, Prorektor für Studium und Lehre der unibz Worte an die Studierenden.<BR \/><BR \/>„Es ist weit mehr als nur eine akademische Erfahrung. Ein Studium im Ausland eröffnet neue Horizonte, ermöglicht neue Freundschaften und führt uns aus unserer Komfortzone heraus. Hier in Südtirol werden Sie sich zuhause fühlen und einen wichtigen Baustein für Ihre akademische Laufbahn legen können.“