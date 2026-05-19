<h3>\r\nSchwimmen in Bozen: Wenn sich die internationale Elite im Becken trifft<\/h3>Seit fast drei Jahrzehnten wird Bozen jeden November zum Treffpunkt der internationalen Schwimmszene. Das Internationale Swimmeeting Südtirol, das seit 1997 ausgetragen wird, hat sich längst als Fixpunkt im Wettkampfkalender etabliert und bringt Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus aller Welt mit Südtirols Nachwuchs- und Leistungsschwimmern zusammen.<BR \/><BR \/>Dabei geht es nicht nur um Medaillen und Bestzeiten. Das Meeting steht auch für Leidenschaft, Teamgeist und die Förderung junger Talente – Werte, die den Schwimmsport in Bozen seit Jahren prägen.<h3>Olympiasieger und Weltmeister in Bozen<\/h3>In den vergangenen Jahren standen zahlreiche internationale Größen des Schwimmsports in Bozen am Start. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich Olympiasieger, Weltmeister und internationale Top-Athleten wie Ryan Lochte, Natalie Coughlin, Therese Alshammar, Marco Orsi oder Alessandro Miressi.<BR \/><BR \/>Für Südtirols Nachwuchssportler bietet die Veranstaltung damit die seltene Möglichkeit, internationale Spitzenathleten hautnah zu erleben und sich mit ihnen zu messen.<h3>\r\nZwei Wettkampfabschnitte an zwei Tagen<\/h3>Das Internationale Swimmeeting Südtirol ist traditionell in zwei Wettkampfabschnitte gegliedert. Am Samstag, den 7. November beginnt das Einschwimmen um 9 Uhr, der Wettkampfbeginn ist für 11 Uhr angesetzt. Am Sonntag, den 8. November startet das Einschwimmen bereits um 7.30 Uhr, die Bewerbe beginnen um 9.30 Uhr.<BR \/><BR \/>Vormittags stehen vor allem Nachwuchs- und Leistungssportlerinnen und -sportler aus Südtirol und Italien im Mittelpunkt. Am Nachmittag treten die 24 besten Schwimmerinnen und Schwimmer des Meetings in den Finalbewerben an und sorgen für internationales Spitzenniveau im Becken.<h3>\r\nInternationale Reichweite durch Livestream<\/h3>Das Swimmeeting erreicht inzwischen auch weit über die Landesgrenzen hinaus ein Publikum. Ein professioneller Livestream sorgt dafür, dass die Wettkämpfe international verfolgt werden können und die Veranstaltung zusätzliche Sichtbarkeit erhält.<h3>\r\nGreen Event seit 2014<\/h3>Neben dem sportlichen Anspruch setzt das Internationale Swimmeeting Südtirol seit Jahren auch auf Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung ist seit 2014 als Green Event zertifiziert und verfolgt ein umweltbewusstes Organisationskonzept.<BR \/><BR \/>In der internen Kommunikation wird ausschließlich Recyclingpapier verwendet, zudem setzt das Organisationsteam auf Leitungswasser statt Einwegflaschen. Auch die konsequente Mülltrennung gehört zu den festen Maßnahmen. Darüber hinaus wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch die Bereitstellung von Mobilcards gefördert.<BR \/><BR \/>Damit verbindet die Veranstaltung internationalen Spitzensport mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.<h3>\r\nNachwuchsförderung im Mittelpunkt<\/h3>Ein zentrales Ziel des Swimmeetings bleibt die Förderung junger Talente. Die Veranstaltung soll Kinder und Jugendliche für den Schwimmsport begeistern und den leistungsorientierten Nachwuchssport stärken.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig versteht sich das Meeting als internationales Treffen verschiedener Kulturen und Sprachen, die durch die gemeinsame Leidenschaft für den Sport verbunden sind.<h3>\r\nEin erfahrenes Organisationsteam<\/h3>Hinter der Veranstaltung steht ein zehnköpfiges Organisationskomitee. Geleitet wird es von Christian Mattivi, der seit mehr als 35 Jahren Cheftrainer des SSV Bozen ASV – Schwimmen ist.<BR \/><BR \/>Unterstützt wird das Komitee von Fachleuten, Ehrenamtlichen und ehemaligen Athletinnen und Athleten, die das Event das ganze Jahr über planen und organisieren. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer tragen zusätzlich dazu bei, dass das Swimmeeting Jahr für Jahr auf internationalem Spitzenniveau stattfinden kann.